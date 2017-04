Cyberbullismo e dipendenze dalla rete

Domani pomeriggio a Khorakhanè confronto tra politica, Iss, forze dell'ordine e scuola

Educazione digitale, fragilità, gogna mediatica. Le conseguenze imprevedibili di un gesto come l'invio di un messaggio ed un'immagine. Di cyberbullismo si parla tanto ma è un fenomeno ancora nascosto, del quale non si conoscono con certezza portata e gravità, potenzialmente in crescita. Tanto che il consiglio grande e generale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno .

Il Servizio Minori, finora, ha ricevuto circa cinque segnalazioni per situazioni del genere. Coinvolti soprattutto gli studenti delle medie.

Ma quali limiti e quali responsabilità per chi - usa la rete con forse troppa leggerezza? Le tutele, per chi finisce in questi meccanismi, sono quasi inesistenti. Ed il senso di responsabilità deve essere educato. Un confronto a più voci: politica, scuola forze dell'ordine Iss. In una puntata dedicata a Carolina Picchio, che aveva 14 anni quando si buttò dal balcone, in una notte di gennaio di quattro anni fa. Ragazzi più grandi di lei la molestarono, filmarono tutto, condivisero su internet. In collegamento da Roma la senatrice Elena Ferrara, insegnate di musica di Carolina e prima firmataria di una legge ancora impanata nel calendario parlamentare.



Nel video l'intervista a Franco Santi (Segretario alla Sanità), Ezio Righi (Preside scuole medie) e Gabriele Gatti (Maresciallo Gendarmeria)



Sara Bucci