Progetto Cuore: per gli studenti di Fonte dell'Ovo e Serravalle esercitazione di rianimazione

Impegno in corsia per gli studenti delle scuole medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle. Questa mattina i ragazzi hanno visitato i reparti di Cardiologia e di Pronto soccorso dell'ospedale di Stato. E' il secondo appuntamento del Progetto Cuore, curato dalla Società sammarinese di cardiologia. Gli studenti hanno scoperto da vicino come funziona la centrale operativa del 118, sono saliti a bordo dell'ambulanza e hanno assistito a una lezione di rianimazione con un manichino. Poi si sono messi alla prova con un'esercitazione pratica. Sono 86 i defibrillatori del Progetto Cuore distribuiti sul territorio della Repubblica. 20 sono posizionati in luoghi pubblici. Di recente, per questi ultimi, è stato attivato il controllo a distanza dall'ospedale grazie a un software che raccoglie dati come il livello di batterie e altre informazioni sul dispositivo.



mt



Nel video, l'intervista a Marco Zavatta, medico e segretario della Società sammarinese di cardiologia