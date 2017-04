San Marino aderisce alla settimana europea delle vaccinazioni: gli appuntamenti

Si aprirà ufficialmente - lunedì 24 aprile - la Settimana Internazionale ed Europea delle Vaccinazioni indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno anche il Titano ha scelto di aderirvi, per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Previsti due momenti formativi, il primo rivolto agli operatori sanitari – infermieri e ostetriche - realizzato in collaborazione con l'Associazione infermieristica sammarinese, che si terrà in Ospedale il 25 aprile a partire dalle 14,30, dal titolo “Conoscere per diventare Educatore di salute”; il secondo sempre il 25 ma alle 20:45 nella sala Montelupo a Domagnano aperto a tutta la cittadinanza, dove interverrà, oltre agli esperti ISS, anche il dottor Daniel Fiacchini, coordinatore del gruppo tecnico vaccini della Regione Marche. Prevista invece per l'autunno prossimo una serie di programmazioni di nuovi eventi, sempre sul tema dei vaccini, dove verranno coinvolte le scuole sammarinesi.

In programma anche una puntata speciale sulle vaccinazioni che andrà in onda venerdì 28 aprile alle 20:50 su San Marino RTV. Infine nella Settimana di Campagna, l’Ufficio Vaccinazioni ha deciso di attivare 2 sedute vaccinali extra dedicate alla vaccinazione antimeningite.