Serravalle in festa: due giorni di musica, cultura e sport

Appuntamento a Serravalle con la tradizionale Festa del Castello. Fino a domani musica, spettacoli e competizioni. Si è iniziato oggi con i mercatini dell'artigianato. Per tutta la durata dell'evento, le performance delle band del territorio in piazza Bertoldi, tra rock, country e 70/80. Questa sera alle 21, al Teatro Sant'Andrea, la commedia dialettale “Separed in Chesa”. Domani invece si passerà alle gare, con il 'trebbo poetico' al quale possono partecipare tutti i cittadini che abbiano la passione per la poesia. Alle 16 il “Castello di corsa”, 11km di gara podistica non competitiva.



mt



Nel video, l'intervista a Vittorio Brigliadori, capitano di Castello di Serravalle