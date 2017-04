Sovrappasso di via Roma: terminato nella notte il collaudo dell’intera struttura

Concluse le operazioni di collaudo statico del nuovo sovrappasso pedonale di via Roma che si sono svolte nella giornata del 20 aprile e sono proseguite fino alla notte.



Prima le rampe poi l’impalcato, sono state sottoposte alle prove di carico col posizionamento dei blocchi di calcestruzzo fino a raggiungere il peso equivalente della folla compatta di 500 Kg/mq per verificarne gli effetti sulla struttura realizzata nelle scorse settimane. Erano stati montati trasduttori di spostamento sotto le travi e estensimetri sugli stralli per misurarne le deformazioni e verificare conseguentemente il comportamento della struttura.



Tutte operazioni di collaudo del ponte per oggettivi motivi di sicurezza hanno richiesto l’interruzione della circolazione stradale su via Roma, nel tratto da viale Tripoli a via Bastioni orientali, sono iniziate in serata e si sono concluse, in anticipo su quanto previsto, nel cuore della notte di oggi.