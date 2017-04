Lions San Marino in aiuto ai terremotati delle Marche

Nel pomeriggio il concerto degli allievi dell'Istituto Musicale.

Il Lions Club San Marino Undistricted, insieme all'Orchestra Giovanile dell'Istituto Musicale Sammarinese, in visita al Villaggio terremotato di Corgneto, in provincia di Serravalle del Chienti, per portare due doni alle famiglie vittime dei tragici eventi sismici dello scorso anno.

I sammarinesi hanno regalato ai terremotati un cancello per proteggere il villaggio che li ospita, e l'Orchestra Giovanile dell'Istituto Musicale Sammarinese ha donato la sua musica, per accompagnare e condividere una giornata di solidarietà e vicinanza.

Il Villaggio di Corgneto ad oggi è composto da 10 unità abitative che ospitano famiglie terremotate in difficoltà, provenienti dai comuni limitrofi : Serravalle del Chienti, Camerino, Castel Sant'Angelo, solo per citarne alcuni.

Una giornata, quella di oggi, che ha la volontà di promuovere la fratellanza e l'aiuto reciproco, e che conferma il grande cuore dei sammarinesi.