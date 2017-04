Fibra ottica a San Marino: presentato il progetto

Presentato il progetto della rete di accesso di prossima generazione in fibra ottica. Con le Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e l'innovazione tecnologica anche i vertici dell'azienda per i servizi e l'amministratore delegato dei Laboratori Marconi, una delle realtà più significative nella progettazione di reti di comunicazione elettronica. Con loro anche una rappresentanza di Asdi che ha apprezzato le scelte strategiche, in particolare quella in configurazione "Point to Point", destinata a coprire tutto il territorio. Un connubio al momento unico al mondo, per l'estensione su un intero Stato - sottolinea una nota - mirato a massimizzare lo sviluppo dell'economia digitale per i prossimi decenni.