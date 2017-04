Francia, al ballottaggio Macron e Le Pen: crollano i partiti storici

Saranno Emmanuel Macron, centrosinistra liberal, e Marine Le Pen, estrema destra del Front National, a giocarsi la guida della Francia per i prossimi cinque anni. Il primo turno ha visto i due contendenti conquistare rispettivamente circa il 23% ed il 22%, con il FN che fa segnare il suo record storico sfondando quota 7 milioni di voti. Crollano per la prima volta i partiti storici. "Si volta chiaramente pagina", le prime dichiarazioni di Macron. Le Pen cita De Gaulle e afferma: "Il popolo alza la testa". Al ballottaggio Macron potrà contare sui voti dello sconfitto Francois Fillon, mentre non si è ancora schierato ufficialmente Jean-Luc Melenchon. Entrambi hanno portato a casa circa il 20% delle preferenze.

Nel frattempo almeno due giovani, uno dei quali adolescente, sono rimasti feriti a Parigi al termine dei tafferugli con la polizia nei dintorni della Bastiglia, quando - appena noti i risultati del primo turno delle presidenziali - gruppi di studenti "antifascisti" hanno cominciato a sfilare. I manifestanti si dichiarano "antifascisti" ma anche "antiMacron", sulla base del monumento a place de la République hanno scritto con lo spray "né patria né padrone, né Le Pen né Macron".