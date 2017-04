Rimini: le iniziative per il 25 aprile

Avrà inizio con il raduno delle autorità, delle Forze Armate, delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine alle 9,45 in Piazzale Roma, nel Parco Cervi, la cerimonia ufficiale per le celebrazioni del 25 Aprile, 72° anniversario della Liberazione d’Italia.



Alle ore 10 la posa di una corona al Monumento della Resistenza e l’inizio del corteo, durante il quale saranno posate corone al Cippo all’Arco d’Augusto, in Piazza Tre Martiri, in Via Cairoli e in Piazza Ferrari per raggiungere piazza Cavour dove, alle ore 11, interverrà il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi a cui farà seguito l’orazione celebrativa di Silvia Zoli, vice presidente Anpi Rimini.







Accanto al momento ufficiale, sempre martedì 25 aprile le tradizionali iniziative sportive: con partenza alle ore 9,30 dal Centro Sportivo Viserba Monte 45a Camineda straca”, 39° Trofeo Giorgio Pulazza, 7° Trofeo Gianfranco Drudi, 36° Trofeo della Liberazione, tradizionale gara podistica organizzata dalla Polisportiva Viserba Monte, e con partenza alle ore 9,30 Piazzale Cinema Settebello “Rimininbici" 26a edizione pedalata ecologica, organizzata dal Dopolavoro FF.SS e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.







In piazza Cavour, nel pomeriggio del 25 aprile, saranno presenti i banchetti delle varie associazioni antifasciste riminesi e dalle 16 alle 18: “La danza della liberazione”, balli della tradizione locale con l'Uva Grisa e Bal Folk con Thomas Bertuccioli.



Le iniziative sono organizzate in collaborazione con i comitati comunale e provinciale ANPI Rimini e l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (ISRIC) di Rimini.