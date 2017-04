Rimini: la Polizia municipale alla ricerca di una nuova sede

La polizia municipale cerca casa. Ne dà notizia il Corriere Romagna. La sede del centro storico a Rimini, il settecentesco palazzo Brighenti, sarà presto messa all’asta con il prezzo base di 1,5 milioni di euro, meno della metà dei 3.342.000 euro chiesti nel 2008 per la prima asta. Si lavora a un progetto per una nuova sede unica del Comune in zona stazione.