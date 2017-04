Francia: Macron superfavorito per l'Eliseo

Sarà tra Macron e Le Pen la sfida finale per l'Eliseo: al primo turno il centrista ha ottenuto il 23,75%, contro il 21,53 della leader Fn; per il ballottaggio i sondaggi danno al 60% il candidato di En Marche, che ottiene anche l'endorsement di Hollande. Brindano a Macron anche le borse mondiali. Diverse le reazioni in Italia: M5s si smarca da entrambi, mentre Renzi accosta la battaglia del centrista a quella del Pd.