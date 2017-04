Gabriele Del Grande: oggi la conferenza stampa a Roma

Oggi a Roma conferenza stampa di Gabriele Del Grande, il reporter liberato e rientrato ieri in Italia dalla Turchia. "Sto bene - ha raccontato -, ma il problema è stata la detenzione. Non ho subito alcun tipo di violenza, ma non ho capito perché mi hanno fermato: sono stato vittima di violenza istituzionale". Ad accoglierlo al suo arrivo all'aeroporto di Bologna il ministro Alfano ed i familiari.