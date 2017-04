Modernizzazione Ufficio lavoro, nuove funzionalità per il portale Labor

Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta



Labor – il portale di interfaccia tra aziende e lavoratori – verso nuove funzionalità, per una interazione che sia più diretta ed efficace tra domanda e offerta di lavoro. E' l'intento della Segreteria al Lavoro, insieme al Direttore dell'Ufficio del Lavoro e al Direttore del Dipartimento Economia che anticipano le novità: a breve la pubblicazione delle liste di avviamento al lavoro, così come è allo sviluppo la possibilità per le imprese di incrociare telematicamente domanda e offerta. Labor è l'ambiente di incontro e la stessa azienda potrà decidere se avviare la propria ricerca direttamente sul portale, visualizzando i nominativi frutto dell'indagine e valutando i candidati o se invece essere supportati nella richiesta numerica dall'Ufficio del Lavoro, come avviene attualmente. Un lavoro per step – informa la Segreteria al Lavoro – che mira a dare questo servizio in via sperimentale entro l'estate.

Un secondo e successivo step: permettere ad imprese e lavoratori di attuare veri e propri incontri, sempre in ambiente telematico, come se fossero in un reale mercato del lavoro, “semplificando la stessa applicazione dematerializzata delle normative – specifica la segreteria - e rimuovendo la viscosità del mercato”.



AS