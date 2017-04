Rapporto giustizia e mass media: "Reciproca correttezza e responsabilità sono imprescindibili"

Riflessione a tutto campo del Procuratore Capo della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato nell'intervista realizzata dal Direttore di San Marino Rtv, Carlo Romeo

Giustizia e informazione: il Procuratore Capo della Repubblica di Bologna, Giuseppe Amato, intervistato dal Direttore di Rtv Romeo, approfondisce la natura di un rapporto che non può prescindere dalla reciproca correttezza e responsabilità. Amato conferisce alla cronaca un ruolo di grande importanza, “è – dice – il cane da guardia della buona giustizia. E d'altro canto – osserva – correttezza implica che per il magistrato non ci siano giornalisti di Serie A e di Serie B”. Amato guarda, poi, alla stretta attualità e circoscrive situazioni, come l'omicidio di Budrio, trattate dalla stampa in maniera da sortire, a suo parere, effetti negativi sulle indagini.

Rispetto delle regole deontologiche e del codice etico: un principio che vale dunque allo stesso modo per la condotta di giornalisti e magistrati. “Il pm, così come il giornalista, non deve avere una tesi ma tendere a cercare, senza retorica, la verità del fatto”.



