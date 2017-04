Maltempo: E-R, fase attenzione per 29 ore

Attivata dalla Protezione Civile regionale la fase di attenzione per temporali, vento, stato del mare e eventi costieri come mareggiate: l'allerta è prevista per 29 ore, dalle 13 di oggi alle 18 di domani. Per quanto riguarda i temporali, l'area di interesse è l'intera regione mentre per stato del mare e eventi costieri interessata è la costa. Secondo la Protezione Civile vi saranno condizioni di tempo perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio, con temporali localmente forti e organizzati, più probabili sui rilievi e localmente sulle pianure, nelle zone prossime all'asta e alla foce del Po. Si prevede vento moderato-forte su tutto l'arco appenninico, zone collinari e fascia costiera ferrarese. Il mare è previsto molto mosso al largo con altezza dell'onda superiore a 1,8 metri per tutta la giornata di oggi.