Vaccini: a Domagnano una conferenza pubblica per vincere lo scetticismo

Ieri, in occasione della settimana europea dell'immunizzazione, si è tenuta una conferenza pubblica – alla Sala Montelupo di Domagnano – dal titolo “Vaccini e vaccinazioni”

Daniel Fiacchini – coordinatore del Gruppo Tecnico Vaccini della Regione Marche, uno dei relatori della serata di Domagnano – ha sottolineato l'importanza di una comunicazione corretta ed incisiva; perché lo scetticismo, nei confronti delle vaccinazioni, rappresenta ormai una seria minaccia alla salute pubblica. Ad aprire la conferenza gli interventi di saluto del segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, e di Andrea Gualtieri: direttore generale dell'ISS. Avere accesso ad informazioni basate su evidenze scientifiche – è stato detto – spesso non è facile, ma è una sfida educativa di eccezionale rilevanza; sulla quale bisogna insistere. “Dobbiamo metterci il cuore”, questo l'appello agli addetti ai lavori del Direttore della Pediatria di San Marino, Nicola Romeo. Perché i timori delle famiglie sono comprensibili, e a queste paure – spesso completamente infondate - bisogna rispondere non solo con i dati della scienza, ma anche con umanità e vicinanza. Da Micaela Santini – responsabile dell'ufficio vaccinazioni – una panoramica sull'attività di immunizzazione in Repubblica. I dati – nel complesso – sono incoraggianti; ma c'è ancora strada da fare per raggiungere il tasso di copertura indicato dall'OMS. Simonetta Palma, del Centro salute donna, ha focalizzato il proprio intervento sul vaccino per il papilloma virus.