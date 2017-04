27 aprile 1840: a Londra la posa della prima pietra del palazzo di Westminster

Il 27 aprile del 1840 a Londra viene posata la prima pietra per la ricostruzione del palazzo di Westminster come oggi lo conosciamo: la struttura precedente era stato devastato da un incendio nel 1834. La commissione, su 98 proposte presentate, ha scelto quella di Charles Barry di un palazzo in stile gotico.

Una delle caratteristiche più famose del palazzo è la torre dell'orologio (la Elizabeth Tower), una notevole attrazione turistica che ospita il famosissimo Big Ben.

Il palazzo comprende più di 1000 stanze, delle quali le più importanti sono senz'altro la Camera dei lord e la Camera dei comuni. Il palazzo include anche stanze di comitati, biblioteche, camere da pranzo, corridoi (lobbies), bar e palestre. È il luogo di importanti cerimonie di Stato: notevole è ad esempio la cerimonia di apertura del Parlamento. Il termine Westminster viene spesso utilizzato come sinonimo di Parlamento. Gli uffici parlamentari spesso sconfinano negli edifici più vicini, come la Portcullis House.