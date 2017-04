Maltempo: continua lo stato di allerta della Protezione Civile

Dopo un breve assaggio di estate, è tornato il freddo, insieme all’ondata di maltempo che dalla scorsa settimana ha investito gran parte del nord Italia, con pesanti danni all’agricoltura in Emilia Romagna, causati dalle gelate notturne.

A tal proposito la consigliera regionale del Pd, Manuela Rontini, chiede che la Giunta Emilia-Romagna "chieda lo stato di calamità e per le zone della Romagna le cui colture sono state colpite dalle gelate tardive dei giorni scorsi".

La Rotini sottolinea l'impatto del maltempo che in aprile ha colpito i boccioli e i fiori delle viti e di molti altri alberi da frutto.

La Protezione Civile regionale ha intanto attivato la fase di attenzione per temporali, vento, stato del mare e eventi costieri fino a questa sera.

In Riviera, il mare sarà molto mosso al largo, con onde alte quasi due metri. Previste anche "condizioni di innalzamento medio del mare", di circa 80 centimetri. Si temono danni agli stabilimenti balneari per le mareggiate.

Intanto a San Marino un lampione di Città ha subito danni a causa del forte vento, ma è già stato riparato.