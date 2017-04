Cda Rai su 'tetto compensi', tensione fra dg e consiglieri

Il cda Rai, che si è riunito recentemente in seduta straordinaria sul 'nodo' del tetto ai compensi, ha deciso di sospendere per un mese l'applicazione della delibera sul tetto di 240mila euro ed ha incaricato il direttore generale Dall'Orto di censire chi potrà incassare oltre quella cifra. Una decisione maturata in una clima difficile, alla luce delle sempre più forti tensioni fra dg e consiglieri in viale Mazzini, come ci conferma Arturo Diaconale, membro del consiglio di amministrazione Rai, che abbiamo raggiunto al telefono