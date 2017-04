In centro storico al via i mercatini di primavera

Al via i mercatini di primavera che da domani, fino al 28 maggio, coloreranno il centro storico di San Marino. 5 week end, con un debutto che include anche il primo maggio, dedicati al gusto, all'artigianato e alla scoperta del territorio. Gli artigiani propongono le loro creazioni nelle casette di via Eugippo, per gli amanti del cioccolato è in arrivo Choconote Primavera mentre piazzetta Titano sarà inondata di lavanda. Oltre alla passeggiata raccontata al Santuario della Tanaccia, c'è la cava dell'avventura ma anche la mostra a cielo aperto con le opere di San Marino Land Art. La funivia rimarrà in servizio fino alle 20 e 30 nella prime 3 giornate.