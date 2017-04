Fake news: morto Will Smith. A quando l'attivazione di Google Fast Check?

Larepubbica.com è un sito fake che ha sfruttato il nome della più nota testata giornalistica repubblica.it, oltretutto con un logo molto simile. Di due giorni fa la falsa notizia dal titolo “Trovato morto in casa Will Smith. Scomparsa di un’altra stella del cinema” ed ha superato le 1800 condivisioni su Facebook. Insomma, una delle tante bufale che coinvolgono il web.

Ci si chiede però quando sarà finalmente in funzione il Google Fast Check, il processo del famoso motore di ricerca nella lotta alle fake news. Certo è che il primo controllo, quello che più conta, è e rimarrà sempre quello dell'utente.