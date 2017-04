Nave Vespucci verso l'America: passato lo stretto di Gibilterra

Il viaggio di “Nave Vespucci” per la campagna estiva. San Marino RTV media partner.

Il veliero della Marina Militare ha passato in questi giorni lo stretto di Gibilterra. Naviga ora in Oceano Atlantico. Ieri raggiunto il primo scalo, a Sines, in Portogallo.

Nel video, le immagini del passaggio dalle Colonne d'Ercole.