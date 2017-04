Rallentamenti lungo la Sottomontana: lavori in corso per reti acqua, gas, luce e fibra

Rallentamenti, code, disagi. Sono diverse le segnalazioni e le lamentele arrivate dai cittadini per i lavori in corso lungo la Sottomontana. In un tratto di strada sono stati installati i semafori temporanei e cartelli per abbassare i limiti massimi di velocità. Ai lati, il cantiere con le macchine da lavoro. Gli interventi, spiegano dall'Azienda di Stato per i servizi, sono legati al rinnovo delle reti di acqua, gas ed elettricità. Gli operai stanno lavorando anche alle canalizzazioni per la fibra ottica, quindi alle predisposizioni per installare i nuovi cavi. Non si sa ancora quando la circolazione tornerà come prima. I lavori alla rete dovrebbero durare circa un mese e proseguiranno per strada San Giovanni.



mt