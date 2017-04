1 maggio: ponte della 'speranza' per gli operatori tra eventi e previsioni meteo

Gli albergatori del Titano non prevedono un sold-out. Diversi gli eventi in centro storico.

Non sempre il numero 17 porta sfortuna. Il 2017, ad esempio, è stato l'anno dei lunghi 'ponti', tre lunghi weekend di festa che hanno concesso un po' di riposo ai chi lavora e affari agli operatori turistici. Federalberghi parla di oltre 7 milioni di italiani in viaggio in questi giorni. Le destinazioni più quotate sono le spiagge – sperando che il tempo sia clemente – e le città d'arte. Firenze, Trieste, Napoli e Roma alcune delle più gettonate.



A San Marino diversi gli eventi in calendario. In centro storico gli amanti del cioccolato potranno ammirare i maestri pasticceri in azione durante ChocoNote Primavera. Al museo di Stato prosegue l'esposizione di ceramiche artistiche The Big Collection. Ma l'arte è anche all'esterno, per le vie di Città, con le installazioni di LandArt. La nuova stagione ha poi portato i mercatini di primavera e le passeggiate raccontate di San Marino Explore. Queste alcune delle proposte turistiche.



Sul fronte alberghi, spiegano dall'Usot, si lavorerà ma non si arriverà al tutto esaurito. Durante il ponte, ogni hotel avrà comunque un certo numero di camere libere. A Rimini sembra andare meglio. “C'è movimento”, fanno sapere dall'Associazione albergatori, anche grazie agli eventi di carattere religioso e sportivo in Riviera. Si parla di circa 600 strutture aperte, con turisti anche dell'ultimo minuto che pernotteranno per una o due notti. Il meteo non dovrebbe portare brutte sorprese. I temporali sono attesi per il dopo-festa.



Mauro Torresi