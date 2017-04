Corea del Nord: cominciate manovre navali Usa-Corea Sud

Sono cominciate le esercitazioni navali comuni tra Corea del Sud e Usa, dopo il fallito lancio di un missile balistico da parte della Corea del nord che ha suscitato la reazione della comunità internazionale. Washington ha inviato nella regione nei giorni scorsi un sommergibile nucleare e una squadriglia di navi da guerra guidata dalla portaerei Carl Vinson in una prova di forza contro le provocazioni di Pyongyang. Trump twitta: 'Hanno mancato di rispetto alla Cina'. Il Giappone in stato di allerta, a Tokyo la metropolitana si ferma per dieci minuti.

Sulle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, sentiamo l'autorevole opinione di Paolo Mieli