Ucraina: in attesa dell'Eurovision Song Contest in Donbass si continua a sparare

Questa settimana in Ucraina buone e cattive notizie. Stoccolma ha consegnato a Kiev le chiavi simboliche dell'Eurovision Song Contest e l'Unione Europea ha deciso di assicurare alla popolazione ucraina l'accesso senza necessità del visto. Contemporaneamente, nel Donbas, a 700 km dalla capitale, i soldati ucraini continuano a morire, mentre si sono perse le tracce di un medico americano. Il 23 aprile l'auto della missione speciale di monitoraggio dell'Osce è finita su una mina e l'esplosione ha causato un morto e due feriti. La vittima è un sanitario americano mentre i due feriti sono di nazionalità tedesca e ceca. Il servizio di sicurezza ucraino ha aperto un'indagine con l'accusa di terrorismo visto che l'episodio si è verificato nel territorio dell'Ucraina. Ciononostante l'Osce non ha interrotto il suo lavoro. Nel frattempo la polizia di Kiev ha allertato la guardia di sicurezza per prepararsi all'arrivo degli ospiti dell'Eurovision Song Contest. C'è stata un'esercitazione nella metropolitana: gli agenti hanno simulato le operazioni in caso di ritrovamento di esplosivi o presa di ostaggi. Saranno circa 10mila gli ufficiali che si occuperanno dell'ordine pubblico nella capitale durante l'Eurovision. I reparti speciali saranno in azione per due settimane e le strade della città verranno sorvegliate da 4000 telecamere. Intanto i volontari hanno cominciato a lavorare. Su 12mila candidati sono state selezionate 900 persone che hanno accettato di dedicare settimane di lavoro al grande evento musicale. La preparazione dell'evento è stata personalmente seguita dal primo ministro Vladimir Groisman e dalla cantante ucraina Ruslana. La scenografia sarà caratterizzata da nuovissime tecnologie e ci sarà un maxi-schermo gigantesco. La cantante Jamala, grazie alla quale l'Eurovision si tiene in Ucraina, non ha invece partecipato ai preparativi perchè proprio questa settimana si è sposata.



La corrispondenza di Victoria Polischuk