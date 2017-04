In vigore da domani l'ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettore

Particolare attenzione rivolta alla zanzara tigre

La Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale, su richiesta del Dipartimento

Prevenzione dell’Istituto Sicurezza Sociale, ha emanato l’Ordinanza sui provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre.

Il provvedimento, con decorrenza dal 30 aprile e fino al 31 ottobre 2017, è stato adottato per fronteggiare e contribuire efficacemente nelle situazioni di rischio sanitario, ritenendo la zanzara tigre possa diventare un problema per la popolazione, in particolare nei mesi estivi.

Alla luce delle nuove scoperte in merito al virus Zika, si è scoperto che può essere trasmesso anche dalla zanzara tigre.

I comportamenti da tenere sono descritti nell'Ordinanza (allegata come PDF al termine dell'articolo), e si ricorda che tutta la cittadinanza deve adottare le misure previste nei confronti di tale infestazione.

In particolare impone ai soggetti pubblici e privati - conduttori o comunque responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque, di aree incolte, di terreni incustoditi e/o scoperti, di aree dimesse, di giardini, di orti, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero (pneumatici), dei cantieri e dei vivaisti - di provvedere e garantire tutte le azioni e le precauzioni indicate espressamente dal provvedimento.

Si ricorda che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Dipartimento prevenzione provvederà a far effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate e ulteriori ordinanze e a farne addebitare i costi.

Inoltre i contravventori saranno puniti a norma del Decreto Legge 18 settembre 2007 n.104.

I Corpi della Polizia Civile, della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Servizio di Vigilanza Ecologica dell’U.G.R.A.A. opereranno i necessari controlli per il rispetto dell’ordinanza.

Si ricorda inoltre che tale Ordinanza si può trovare presso le Sale di Castello, il Dipartimento Prevenzione dell’ISS, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, i Corpi di Polizia, il Servizio di Vigilanza Ecologica dell’U.G.R.A.A. e il Servizio di Igiene Urbana dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi.