1° maggio: le iniziative sul Titano per la festa dei lavoratori

Per la festa del lavoro la centrale sindacale unitaria da appuntamento al Parco Ausa a partire dalle 15 di domani fino a tarda sera. La Csu, in occasione del primo maggio, esorta all'affermazione del dialogo sociale e della concertazione ed anche alla definizione di un progetto di sviluppo che poggi sulle solide basi dell'economia reale, oltre alla messa in sicurezza del sistema bancario e alla riduzione del debito dello Stato con una politica che riduca le aree di spreco.

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori, in occasione del Primo Maggio ha invece deciso di mantenere i propri uffici aperti al pubblico dalle 9 alle 12, per proseguire il servizio di supporto alla dichiarazione dei redditi.

La diocesi San Marino Montefeltro invita invece i lavoratori e tutte le parti sociali alla Chiesa Parrocchiale di Falciano dove domattina alle 11 celebrerà la messa il Vescovo Monsignor Andrea Turazzi. Queste le iniziative di domani mentre già questa sera Sinistra Socialista Democratica da appuntamento alla festa a Faetano dove, riprendendo la tradizione di una volta, verrà piantato un albero, alla vigilia della festa del lavoro.