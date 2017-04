Bidoni stracolmi e scatoloni abbandonati per le stradine: brutto spettacolo per i turisti in centro

Brutto spettacolo per i turisti in visita nel centro storico di San Marino. La foto che ritrae bidoni stracolmi, scatoloni, sacchi e cassette lasciati abbandonati fuori dai bidoni ci è stata inviata da un cittadino per segnalare la brutta immagine che si propone ai visitatori di San Marino, paventando anche la possibilità che il brutto spettacolo possa proseguire e peggiorare domani – altra giornata in cui si attendono numerosi turisti – qualora il servizio di raccolta rifiuti non provveda.