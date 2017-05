Corea del Nord: test nucleare “in qualsiasi momento”

La Corea del Nord non arretra di un centimetro e si dice pronta a fare un test nucleare "in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo deciso dalla leadership suprema". Lo ha detto un portavoce del ministero degli esteri di Pyongyang alla Kcna, l'agenzia di stampa statale, ripresa dalla sudcoreana Yonhap. Ora che gli Stati Uniti stanno gonfiando la pressione internazionale per sanzioni contro la Corea del Nord, "spingeremo alla massima velocità lo sviluppo della deterrenza nucleare", afferma il portavoce, aggiungendo che "siamo pronti al 100% per rispondere a qualsiasi opzione decisa dagli Stati Uniti".