Passeggiata solidale per l'Associazione Il Germoglio

In mattinata la seconda passeggiata solidale organizzata dall'associazione Il Germoglio onlus con il contributo della Cassa di Risparmio. Chi ha aderito, munito di scarpe da trekking, ha goduto di visuali insolite in cui elementi distintivi sono stati l'acqua dei fossi che un tempo azionavano i mulini di Canepa e gli edifici rurali incontrati nel tragitto che da Montecchio ha condotto fino alla località Casamenti. Nelle immagini il ritorno dalla passeggiata, che si è conclusa con la visita al Villino Bonelli, occasione per ripercorrere le stagioni di vita dell'edificio nei vari momenti storici.