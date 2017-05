Storia, tradizione e polemica: il 1° Maggio di San Marino

San Marino festeggia il primo maggio, tra storia e tradizione. Nonostante il clima di festa, Cdls e Csdl non perdono di vista le priorità: “Urge un confronto sul sistema bancario, la ripresa economica rischia di venire vanificata dal grande problema bancario”. In mattina sede aperta all'USL: un modo per esserci, soprattutto in una giornata simbolica come il 1° maggio.



"L'economia riparte con il rilancio dei diritti dei lavoratori". Al Parco Ausa, Cdls e Csdl hanno proposto un pomeriggio di festa, dove la storia e le tradizioni del 1° Maggio hanno messo in fila i nodi del presente: “I minimi segnali di ripresa dell'economia reale non devono essere vanificati dal grande problema bancario di San Marino”.

Il clima di festa insomma non stempera l'emergenza con cui i sindacati contano di affrontare nel medio period le priorità, pur sullo sfondo di una 'ripresina' che è sicuramente incoraggiante.

Creare premesse per nuovo lavoro, riuscire a dare ai giovani risposte che siano a San Marino, risolvere col confronto la delicata situazione del sistema bancario, per potere garantire supporto finanziario alle imprese.



Nel video l'intervista ai Segretari confederali Giuliano Tamagnini (CSDL) e Riccardo Stefanelli (CDLS) e Francesco Biordi (USL)