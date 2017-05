#BastaBufale, un progetto di educazione civica digitale contro le fake news

L'iniziativa presentata a Montecitorio per contrastare la diffusione di false informazioni su Internet

Alla Camera il convegno #bastabufale organizzato dalla presidente Laura Boldrini contro le fake news, le false notizie che popolano la rete e creano disinformazione.



Un percorso di consapevolezza digitale iniziato nel 2014, quando la presidente Boldrini ha istituito in Parlamento la Commissione Internet. #Bastabufale è il titolo dell'iniziativa cui hanno preso parte la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, la presidente della Rai Monica Maggioni, fino al vice presidente public policy di Facebook, Richard Allan.

“Senza la presidente Boldrini Facebook avrebbe perso il 70% del traffico in questi ultimi mesi”, è stata la battuta dell'attrice Geppi Cucciari, battuta non senza un fondo di verità, dal momento che proprio la Boldrini è stata oggetto di infinite bufale sui social. A tal proposito, doverosa la sua precisazione.

Le bufale mettono a rischio il diritto fondamentale di tutti i cittadini di essere informati correttamente, ha aggiunto, mentre la ministra Fedeli ha sottolineato un altro grande problema.

Ministero dell'Istruzione e Camera realizzeranno così un progetto di formazione ed educazione civica rivolto a tutte le scuole, per permettere agli studenti di riconoscere le fake news, informarsi in modo concreto, individuare la fonte. Il sistema istituzionale dovrà dotarsi di anticorpi capaci di smascherare la diffusione incontrollata di notizie false, che danneggiano privati e aziende.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Laura Boldrini presidente Camera dei Deputati e di Valeria Fedeli ministra dell'Istruzione