La libertà di navigare senza barriere: dagli Usa a San Marino con Wheels On Waves

Quasi 10mila miglia nautiche, una traversata oceanica e un messaggio universale da inviare. Non importa che una persona sia disabile o meno, a bordo del catamarano Wheels On Waves tutti possono navigare. A Palazzo Pubblico è stata presentata la regata internazionale che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della disabilità, a bordo di un'imbarcazione senza barriere architettoniche. All'iniziativa, promossa dall'associazione Lo Spirito di Stella, ha collaborato a livello istituzionale anche San Marino. Il catamarano si trova ora negli Stati Uniti e arriverà a Rimini il prossimo autunno. Wheels On Waves ha ottenuto il più alto patrocinio istituzionale dei Capitani Reggenti e quello di quattro Segreterie di Stato.



Nel video, l'intervista al velista Andrea Stella, protagonista dell'iniziativa