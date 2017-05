Sanità, codice deontologico per gli infermieri sammarinesi

Lo presenteranno ufficialmente il prossimo 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere

Lo considerano un ulteriore passo avanti, importante obiettivo per la professione: un codice deontologico, il primo, strumento che l'Associazione Infermieristica considera fondamentale per completare il percorso di crescita degli operatori. Una professione che è mutata negli anni e in una sorta di accelerazione negli ultimi tempi: la formazione universitaria e l'aggiornamento continuo, le competenze tecniche e quelle relazionali, la responsabilità e l'autonomia, nel difficile compito di stare a fianco del paziente, accompagnandolo in maniera efficace al delicato momento dell'incontro con la malattia, a qualsiasi livello, in qualsiasi stadio.

Infermieri, chiamati insieme a stare al passo con le tecnologie, ma senza lasciare un valore e un atteggiamento che da sempre sono chiamati a tenere davanti al proprio lavoro, quello dell'umanità. L'evoluzione della professione - che non solo ha modificato, ma anche arricchito nei numeri il corpo infermieristico dell'Ospedale – ha reso così necessaria l'elaborazione di un codice di deontologia. Nato in 9 mesi e formulato dall'Associazione Infermieristica, con l'ausilio del Comitato Sammarinese di Bioetica, L'auspicio della stessa AIS è che il documento possa essere guida nella condotta professionale e stimolo ala riflessione sul contributo che la professione infermieristica offre in ambito sanitario.