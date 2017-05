Riunione della Consulta Sociale e Sanitaria in un rinnovato clima di dialogo

Presenti al completo i vertici Iss insieme al Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi

Si presenta alla Consulta Sociale e Sanitaria il nuovo Direttore dell'Authority Sanitaria, Gabriele Rinaldi, illustrando da subito una sua proposta di massima di quelle che saranno le future linee di indirizzo. Al momento solo una bozza – il tema tra l'altro non era all'ordine del giorno – in attesa che venga discussa a fondo in una prossima seduta. All'esame anche il piano Investimenti dell'Iss per il 2017 e il documento di budget: entrambi, per legge, dovranno essere approvati dalla Consulta, ma in considerazione delle nuove nomine e dei cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi, saranno rivisti fra circa un mese. Dalla Consulta quindi la richiesta di visionare il progetto di costo relativo al trasferimento degli anziani al Casale La Fiorina: “La soddisfazione – fa sapere il coordinatore, Marino Serra – è grande per uno spostamento in una struttura moderna e a norma, e soprattutto con una lieve riduzione in termini economici”. Confermati i tempi di trasferimento tra giugno e luglio prossimi. Dal Direttore Generale Iss, Gualtieri infine un accenno al problema della cosiddetta “fuga dei medici” dall'Ospedale di Stato: opinione unanime è che serva un esame attento della situazione da parte della politica affinché si mettano in atto provvedimenti in grado di evitare le uscite e attirare nuove entrate, con l'obiettivo di tornare ad essere appetibili agli occhi di validi professionisti. Un percorso di cambiamento che la stessa Consulta attende da tempo.