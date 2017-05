Convegno a San Marino su plusdotazione e bambini ad alto potenziale

Il convegno lunedì alle 20,30

“Ha imparato a leggere e scrivere da solo a 4-5 anni e lo fa come un adulto. Ha una memoria sorprendente. Riesce ad eseguire operazioni logico-matematiche anche complesse seguendo percorsi originalissimi. Ha talento nelle arti grafiche e propensione alla musica, alla danza e agli sport.”.

E' questo uno dei possibili identikit di un bambino Plusdotato, così vengono anche chiamati i soggetti ad Alto Potenziale, ovvero bambini al 100% come sviluppo emotivo ma con altre caratteristiche “anticipatorie” rispetto all’età, singolari e talvolta stupefacenti.

Se ne parlerà alla Sala Montelupo di Domagnano al Convegno “Plusdotazione e bambini ad Alto Potenziale” organizzato dagli “Amici della Dada Paola” e dall’Associazione Pro-bimbi.

Dopo aver portato lo scorso anno sul Titano la dottoressa Maria Assunta Zanetti del LabTalento di Pavia, con la quale è stato messo in cantiere un progetto sulle scuole sammarinesi, gli “Amici della Dada Paola” rilanciano il tema dei bambini “Gifted” coinvolgendo i vertici dell’associazione “Step-Net Onlus” nella serata di lunedì 8 maggio (inizio 20,30).

L’incontro pubblico, a ingresso libero, è aperto a tutta la popolazione e gode del Patrocinio delle Segreterie a Sanità ed Istruzione e dall’Università di San Marino.

Per soddisfare le tante curiosità manifestate sempre più dalla gente comune, avrà un carattere divulgativo e riserverà un ampio spazio alle domande degli intervenuti.