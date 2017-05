Francia al ballottaggio, per la stampa estera è Macron il favorito

Non sarà un plebiscito e tanti francesi non voteranno, è la previsione. I problemi però inizieranno dopo

Domenica 7 maggio Francia al voto per il secondo turno delle presidenziali. Per i giornalisti francesi della stampa estera nessun dubbio, vincerà Macron ma, dicono, i problemi inizieranno subito dopo.



Nessun colpo di scena al primo turno delle presidenziali, Emmanuel Macron e Marine Le Pen si ritrovano al ballottaggio dove il primo è dato ancora per favorito, come confermano anche i giornalisti francesi della stampa estera.

Il vero problema, semmai, si verificherà solo dopo la vittoria. Come riuscirà a governare?



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Olivier Tosseri de "Les Echos" e a Eric Vandeville di "Abaca Press"