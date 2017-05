Mafia: a Rimini resti autovettura scorta giudice Falcone

I resti dell'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone arriveranno a Rimini sabato. La teca in cui è conservata l'auto, scortata dalla Polizia di Stato, è partita da Peschiera del Garda e, dopo aver fatto tappa a Sarzana e Pistoia, il 6 maggio toccherà prima Riccione e poi Rimini per giungere a Palermo il 23 maggio. Sabato, con il patrocinio del Comune di Riccione e con la collaborazione della Polizia di Stato, all'auditorium del Liceo Volta e dell'Istituto Savioli di Riccione è stato organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie secondarie, al quale parteciperanno tra gli altri il Questore Maurizio Improta, il Procuratore nazionale Antimafia e i Procuratori della Repubblica di Bologna e Rimini. Nel pomeriggio la teca-monumento sarà allestita in piazza Cavour, dove dalle 16.30 si potranno vedere i resti della Croma blindata.