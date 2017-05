San Marino: Serenissima non in edicola, si spegne una 'voce ' nel giorno della libertà di stampa

L'ultimo numero de 'la Serenissima' è uscito proprio ieri, in occasione della celebrazione della Libertà di stampa. Questa mattina il quotidiano sammarinese non era in edicola. Ancora non chiari i motivi della chiusura del giornale nato nel 2015 sulle ceneri di 'SanMarino Oggi'. Sembra ci siano grosse divergenze tra Editore e Redazione alla base dello stop alla pubblicazione. Edita dalla Digitalprint di San Marino, il quotidiano, seppur nelle difficoltà del momento, non era in perdita anche se con una redazione ridotta.