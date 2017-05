San Marino: il Soccorso Alpino forma la protezione civile sammarinese

Sono i primi effetti dell'accordo, sottoscritto lo scorso anno tra Protezione civile Rsm e Soccorso alpino. Oltre agli interventi in territorio, la formazione di personale qualificato in grado di intervenire in situazioni estreme. Per questo due istruttori del soccorso alpino si sono ritrovati al parcheggio 3 per una lezione agli agenti del servizio antincendio della Polizia Civile: prima teorica e poi pratica lungo la rupe in zona Tanaccia. "San Marino presenta luoghi impervi - ha detto il responsabile regionale operativo del soccorso alpino - ma anche molte presenze per la vocazione turistica. Per questo è necessario formare uomini in grado di intervenire già nei primi minuti - prosegue Sergio Ferrari - in attesa poi, in situazioni particolarmente difficili, dell'arrivo della nostra squadra".