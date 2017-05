Nave Vespucci, tre giorni di sosta a Sines in Portogallo

In Portogallo tappa della Tall Ship Race 2017

La penultima sosta europea della regata trans-oceanica lungo la costa sud Ovest del Portogallo in occasione della Tall Ship Race 2017. 21 unità a vela, tra le più belle del mondo, suddivise in 4 classi, in una gara che vede annualmente competere questi 'giganti del mare' per mantenere viva la tradizione della navigazione a vela e la passione per il mare. Per la Nave Scuola Amerigo Vespucci, impegnata nei prossimi cinque mesi nella Campagna d'Istruzione 2017 in Nord America, la tre giorni di sosta a Sines in Portogallo non solo in occasione della regata ma anche nell'ottica della campagna d'istruzione, così come sottolineato a bordo dal comandante di nave Vespucci, capitano di Vascello Angelo Patruno, in occasione dell'incontro con la stampa. Il colpo d'occhio delle suggestioni che fanno da cornice alla regata, eventi organizzati sa all'interno degli spazi dedicati alla manifestazione che nella cittadina di Sines, per unire culture ed esperienze diverse che trovano nel mare lo stile di vita di una dimensione comune. Ed è in questo contesto multinazionale e multiculturale che spicca la nave scuola Amerigo Vespucci, apprezzata dagli equipaggi delle unità – pur avvezzi a navigare a bordo di unità blasonate- per la sua combinazione di cura del dettaglio estetico e la tradizione militare italiana. Dopo la tre giorni l'emozionante defilamento per salutare la città e dirigersi verso il nord america, richiamando i tempi in cui gli antichi navigatori sfidavano l'oceano per trovare fortuna nel nuovo mondo