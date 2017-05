Libertà di stampa: Consulta per l'Informazione, Associazione Stampa Sportiva e USGI a confronto

Operatori a confronto nella giornata sulla libertà di stampa. Direttivo della Consulta per l'Informazione, Associazione Stampa Sportiva e USGI hanno discusso delle tematiche relative alla professione. In testa, la normativa in materia.

Gli Operatori del settore si dicono pronti ad offrire spunti di riflessione, visto l'impegno espresso della segreteria competente a rivedere il testo di legge. In particolare, in merito alla separazione tra giornalisti ed editori all'interno della Consulta, all'autonomia dalla politica degli organi disciplinari, e per l'introduzione di un reale sostegno logistico e organizzativo alla Consulta.