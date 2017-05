I resti dell’auto della scorta del giudice Falcone a Rimini

I resti di quell’auto sono diventati una teca-monumento itinerante, che arriverà a Palermo il 23 maggio

Passa da Rimini la campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Associazione Quarto Savona Quindici in collaborazione con la Polizia di Stato in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci. La campagna 'mette in marcia' la memoria e prevede il trasferimento dell’autovettura di servizio su cui viaggiava Antonio Montinaro, poliziotto e capo scorta del Giudice Falcone, da Peschiera del Garda a Palermo per rendere omaggio a lui e a quanti persero la vita nell’attentato. I resti di quell’auto sono diventati una teca-monumento itinerante, che arriverà a Palermo il 23 maggio, data della ricorrenza dell’attentato al giudice Falcone e alla sua scorta. Il passeggio in romagna ha il patrocinio del comune di Riccione, che ha coinvolto le scuole nell'iniziativa. Nel pomeriggio la la teca-monumento sarà allestita a Rimini in Piazza Cavour, dove a partire dalle ore 16,30 si potranno vedere i resti della Croma blindata.