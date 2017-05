Rimini: all'Innovation Square sarà presente Tony Buzan, Mr. Brain

Oggi a Rimini all'Innovation Square appuntamento con l'appuntamento "Sharing Economy. Come Creare la Tua Community che fa la Differenza nel Mondo". Presente anche Tony Buzan, autore inglese che la BBC ha definito con il quoziente creativo più alto al mondo.

Buzan, anche conosciuto come Mr. Brain, ha scritto numerosi libri sull'apprendimento, il cervello e la memoria, e si è occupato in particolare delle mappe mentali.