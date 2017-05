7 maggio 1963: a San'Agata Bolognese viene fondata la Lamborghini auto

La fondazione della Lamborghini auto avvenne il 7 maggio 1963 come conseguenza di un litigio verificatosi tempo prima tra Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini, il quale, in possesso di una Ferrari 250Gt che aveva problemi di trasmissione, si era rivolto al patron della casa di Maranello provando a dargli consigli, forte della propria esperienza in campo motoristico.

Ferrari gli rispose: "che ne vuol sapere di auto, lei che guida trattori?" riferendosi ai mezzi per l'uso agricolo prodotti da Lamborghini.

Offeso per il trattamento e disponendo di ingenti risorse economiche, Lamborghini decise di lanciarsi nella produzione di un'auto spotiva perfetta. Nacque la 350GT, granturismo a due posti disegnata dalla carrozzeria milanese Touring decisamente elegante e veloce.

Negli anni successivi, mentre Ferruccio Lamborghini dichiarava che Enzo Ferrari non gli abbia mai più rivolto la parola da quell'incidente verbale degli anni '60, questi replicava che quella vicenda in realtà non è mai avvenuta.