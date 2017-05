Maltempo: domani nuova allerta temporali in Emilia-Romagna

Nuova allerta meteo della Protezione civile dell'Emilia-Romagna, valida dalla prossima mezzanotte alle 24 di domani, per criticità idrogeologica per temporali. Permane infatti un flusso di correnti settentrionali che mantengono spiccate condizioni di instabilità atmosferica sulla regione. In particolare domani sul settore adriatico settentrionale sono previsti fenomeni temporaleschi. Gli 'indici previsionali temporaleschi' indicano la probabilità di eventi localmente intensi, e per questa ragione la Protezione civile suggerisce un'allerta di livello giallo per temporali per lunedì. Nelle 48 ore successive la tendenza è ad una stazionarietà dei fenomeni.