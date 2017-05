Music Inside Festival apre i battenti, Anna Falchi per il taglio del nastro

Taglio del nastro alla fiera di Rimini per la seconda edizione di Music Inside. Ad affiancare la madrina Anna Falchi l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini e il presidente Lorenzo Cagnoni. Fino al 9 maggio esposizione e live show per professionisti dello show business e per la gioia degli appassionati. Un tuffo nella tecnologia dello spettacolo, con tutte le innovazioni messe a diposizione dalle più importanti aziende nazionali ed internazionali: c’è l’app che consente di muovere le pedane dei palchi; il proiettore interattivo in grado di ricreare effetti virtuali in 3D che reagiscono al movimento delle persone. Insomma, in fiera c'è davvero tutto ciò che dà vita ad eventi musicali e spettacoli dal vivo. “Nell’immaginario collettivo – ha dichiarato l'Assessore - Rimini è sinonimo di divertimento e musica. Oggi, in fiera, con questa kermesse lo dimostriamo concretamente.”