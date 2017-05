San Marino: una serata pubblica sui bambini ad alto potenziale

Ci sono luoghi comuni da sfatare e spesso diagnosi sbagliate, che nel migliore delle ipotesi non valorizzano talenti.

Hanno una memoria sorprendente, un talento particolare nello sport e nelle arti, eseguono operazioni matematiche complesse, Uno dei luoghi comuni più facili in cui cadere quando si parla di bambini plus dotati o ad alto potenziale è che siano già stati benedetti dalla natura. Ma per evitare di trasformarli in 'genietti tristi', bisogna saperli riconoscere. Altrimenti, nel migliore dei casi, si spreca un talento.



Per capire di più di un mondo semi sconosciuto è stata organizzata una serata pubblica alla sala Montelupo di Domagnano, domani alle 20,30, organizzato dagli “Amici della Dada Paola” e dall’Associazione Pro-bimbi. Vedrà la partecipazione, fra gli altri, del segretario alla Sanità Franco Santi, di Viviana Castelli - Presidente Step-net onlus, Gabriele Vitali, padre di una bimba 'plus dotata'.