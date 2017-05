8 maggio 1978: Reinhold Messner scalò l'Everest senza ossigeno

Molti conoscono Reinhold Messner ha fatto la storia dell'alpinismo. Uno scalatore epico, primo al mondo, nel 1986, a giungere in vetta a tutte le quattordici cime di oltre 8000 metri presenti sul nostro pianeta. Ma pochi sanno l'8 maggio '78 quest’uomo creò la vera e propria leggenda di sé. Accadde quando, assieme a Peter Habeler, portò a termine la scalata dell'Everest senza l'ausilio dell'ossigeno, fino a quel momento considerata impossibile per chiunque.



Solo otto anni prima, nella ridiscesa dal Nanga Parbat, il suo primo ottomila, aveva perso la vita il fratello e compagno di avventure Gunther. Eppure, dopo qualche anno di pausa, Messner decise di ripartire. E affermò che l’utilizzo delle bombole, pur dovendo arrivare così in alto (a quelle altitudini è presente un terzo dell’ossigeno cui siamo abituati), equivaleva a barare.



Quando si parla di Everest, si considera un’altezza di 8848 metri sul livello del mare. Quasi il doppio del Monte Bianco. Cento volte più alto del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, costruito nel 2009 a Dubai. Una montagna, per rendere l’idea, la cui altezza è oltre 500 volte quella della Cascata delle Marmore. E Messner e Habeler giunsero fin lassù usando solo i propri polmoni.



I primi di sempre ad arrivare in cima alla vetta più alta del mondo furono il neozelandese Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay, il 29 maggio del 1953. Ma Messner non fu il primo italiano ad arrivare lassù: il record nostrano appartiene a una spedizione guidata da Guido Monzino. Quando? Esattamente 5 anni prima, nel maggio del 1973.